У російських магазинах з'явилася морква по 580 гривень за кілограм

Жителів Примор'я здивували ціни на моркву / Фото УНІАН

У продовольчих магазинах Приморського краю РФ у продажу з'явилася імпортна морква за ціною близько 2,4 тисячі рублів (приблизно - 583 гривні за курсом НБУ - прим. УНІАН) за кілограм. Для порівняння, приморську моркву споживачі можуть купити за 23-43 рублі за кілограм.

Про це стало відомо після того, як на телефон «гарячої лінії» департаменту ліцензування та торгівлі Примор'я надійшли відповідні звернення росіян, повідомляється на сайті адміністрації Приморського краю.

Моніторинг споживчого ринку показав, що у продажу представлено широкий асортимент імпортної моркви.

Читайте такожУ Росії визнали, що при ціні нафти у $40 ВВП країни впаде на 5%

Морква виробництва ПАР за ціною 483 рубля за 200-грамову упаковку, виробництва Ізраїль за ціною 532 рублі за півкілограма, виробництва Японії - 315 рублів за кілограм, Республіки Корея за ціною 250 рублів за кілограм, виробництва КНР за ціною 60 рублів за кілограм.

В адміністрації Приморського краю відзначили, що максимальні продажі припадають на моркву приморського виробництва і моркву з КНР. Обсяги продажів дорогої імпортної моркви незначні і щомісяця реалізується близько 50 кілограм. У той час як щомісячна реалізація приморської моркви перевищує 5 тонн.