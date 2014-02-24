Овочі та фрукти в Україні подорожчали майже на 12%, ціни продовжують зростати

Плодоовочевий індекс за попередній тиждень (з 15-го по 21-е лютого) виріс на 1,2% після зростання на 2,1% тижнем раніше. Таким чином, українська плодоовочева продукція дорожчає вже п'ять тижнів поспіль. За цей період овочі та фрукти подорожчали на 11,7%, повідомляє «АПК-Інформ: овочі та фрукти».

«Як і раніше головною причиною зростання цін на плодоовочеву продукцію на минулому тижні була нестабільність на валютному ринку, що безпосередньо впливало на вартість імпортних товарів, - каже Тетяна Гетьман, керівник проекту. - При цьому учасники ринку відзначали значне зниження попиту на плодоовочеву продукцію в країні».

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За тиждень різко подорожчали імпортні мандарини, сезон активної реалізації яких підходив до кінця. Продовжували дорожчати і банани, поставки яких були нестабільними внаслідок ситуації в країні. Зростання цін на яблуко було обумовлено зниженням пропозиції на тлі стабільного попиту, а також зростанням цін в сегменті імпортної продукції.

За тиждень також незначно подешевшали капуста та морква. Ціни на тепличні овочі переважно не змінилися, лише огірки подорожчали в деяких регіонах.