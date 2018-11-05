«Расистська свиня!»: Трампа обізвали в прямому ефірі телеканалу

На CNN Трампа назвали «расистською свинею».

Політичний оглядач телеканалу CNN Ана Наварро в прямому ефірі двічі обізвала президента США Дональда Трампа «расистською свинею».

«Запишіть мене в категорію тих людей, хто вважає Трампа расистом. На його думку, мексиканці — злочинці і ґвалтівники, а Сальвадор і Гаїті — срані діри. Він расистська свиня!», — вона спробувала перебити опонента. На це звернуло увагу видання MediaITE.

Коли ведучий дав їй слово, Наварро слово в слово повторила сказане.

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25 жовтня Трамп заявив, що направляє військових на південний кордон країни для захисту американської території від каравану мігрантів. У середині жовтня повідомлялося, що приблизно три тисячі мігрантів перейшли кордон Гондурасу і Гватемали і направляються на північ в сторону Мексики. Пізніше до них приєдналися ще приблизно 1,3 тисячі осіб. Їх мета — потрапити в США або попросити притулку у мексиканської влади.