У Грозному проходить масова хода проти карикатур на пророка Мухаммеда (фоторепортаж)
У центрі Грозного проходить багатотисячний мітинг проти публікації карикатур на пророка Мухаммеда. Влада Чечні впевнена, що в заході візьме участь не менше півмільйона осіб.
За даними Російської служби Бі-бі-сі, на мітингу присутні близько 200-300 тисяч людей.
Велика кількість учасників тримає плакати з написами "Руки геть від нашого улюбленого пророка Мухаммеда", "Ми любимо пророка Мухаммеда" і "Пророк Мухаммед - найкращий з людей".
Читайте такожГоловний редактор радіостанції "Эхо Москвы" звернеться в поліцію через погрози КадироваНа початку мітингу глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що "мусульмани Росії не дозволять використовувати себе для того, щоб дестабілізувати ситуацію в країні".
"Ми завжди були надійними захисниками Росії, і сьогодні ми в змозі дати гідну відсіч будь-яким ворогам нашої батьківщини", - заявив Кадиров.
Нагадаємо, раніше Кадиров заявив про те, що має намір провести подібну акцію за участю сотень тисяч чеченців.