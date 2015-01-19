У Грозному проходить масова хода проти карикатур на пророка Мухаммеда (фоторепортаж)

12:22, 19 січня 2015
Світ
1798 0

У центрі Грозного проходить багатотисячний мітинг проти публікації карикатур на пророка Мухаммеда. Влада Чечні впевнена, що в заході візьме участь не менше півмільйона осіб.

REUTERS

За даними Російської служби Бі-бі-сі, на мітингу присутні близько 200-300 тисяч людей.

Велика кількість учасників тримає плакати з написами "Руки геть від нашого улюбленого пророка Мухаммеда", "Ми любимо пророка Мухаммеда" і "Пророк Мухаммед - найкращий з людей".

Читайте такожГоловний редактор радіостанції "Эхо Москвы" звернеться в поліцію через погрози КадироваНа початку мітингу глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що "мусульмани Росії не дозволять використовувати себе для того, щоб дестабілізувати ситуацію в країні".

"Ми завжди були надійними захисниками Росії, і сьогодні ми в змозі дати гідну відсіч будь-яким ворогам нашої батьківщини", - заявив Кадиров.

Нагадаємо, раніше Кадиров заявив про те, що має намір провести подібну акцію за участю сотень тисяч чеченців.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter