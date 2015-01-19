Кадиров пообіцяв вивести на марш проти Charlie Hebdo сотні тисяч чеченців
01:39, 19 січня 2015Світ
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Чеченський президент взявся зганяти вірних на марш проти карикатуристів Charlie Hebdo.
Кадиров пообіцяв вивести на марш проти Charlie Hebdo сотні тисяч чеченців / fedpress.ru
Про це Рамзан Кадиров заявив у своєму Інстаграмі, передає канал 24.
До організації акції, яка повинна відбутися сьогодні, підійшли в кращих традиціях тоталітарного управління: Кадиров зібрав усіх голів райадміністрацій і зажадав від них вивести людей в центр Грозного.
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Як похвалився сам глава Чечні - на марш вийдуть сотні тисяч мусульман. Раніше Кадиров через свої акаунти у соцмережах страшенно обурювався карикатурами на пророка Мухамеда у виданні Charlie Hebdo. А розстріл редакції в Парижі прокоментував так, - мовляв, самі напросилися.
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