Кадиров пообіцяв вивести на марш проти Charlie Hebdo сотні тисяч чеченців

Про це Рамзан Кадиров заявив у своєму Інстаграмі, передає канал 24.

До організації акції, яка повинна відбутися сьогодні, підійшли в кращих традиціях тоталітарного управління: Кадиров зібрав усіх голів райадміністрацій і зажадав від них вивести людей в центр Грозного.

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Як похвалився сам глава Чечні - на марш вийдуть сотні тисяч мусульман. Раніше Кадиров через свої акаунти у соцмережах страшенно обурювався карикатурами на пророка Мухамеда у виданні Charlie Hebdo. А розстріл редакції в Парижі прокоментував так, - мовляв, самі напросилися.