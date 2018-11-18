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Рейтинг Макрона впав до рекордно низького рівня на тлі протестів

15:31, 18 листопада 2018
Світ
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Ілюстрація / REUTERS

Про це свідчать результати опитування Ifop, проведеного на замовлення Le Journal du Dimanche, пише Європейська правда.

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Найбільше падіння довіри до Макрона відзначається у власників невеликих підприємств і магазинів, і робітників. Значне погіршення також відзначено у віковій групі молодше 34 років і у працівників державних служб.

З січня Макрон втратив половину свого рейтингу і наближається до антирекорду свого попередника Франсуа Олланда. У 2013 році в той же відрізок президентства його рейтинг впав до 20%.

Рейтинг прем'єр-міністра Едуарда Філіпа також різко знизився - відразу на 7% з позначки 41% в жовтні до 34% в листопаді.

Падіння рейтингу стало наслідком соціального невдоволення, яке на цьому тижні вилилося в масштабні протести "Жовті жилети" проти підвищення урядом цін на паливо.

Ілюстрація / REUTERS

За останніми даними, у Франції під час протестів проти зростання цін на пальне постраждали понад 200 осіб. Про це повідомляє Le Figaro.

У суботу, 17 листопада, в масштабній акції протесту "Жовті жилети" по всій країні взяли участь щонайменше 282 710 протестуючих. З 6 ранку вони блокували основні автошляхи країни та стратегічні пункти інфраструктури. 

По всій Франції відбулося понад 2000 акцій протесту, сталося чимало сутичок із правоохоронцями. За останніми даними постраждали 229 людини, у тому числі шестеро отримали серйозні травми.

Під час акції загинув один протестувальник, збитий жінкою на автомобілі.

Поліція затримала 117 учасників протестів, з яких 73 станом на ранок неділі залишаються під вартою.

За даними МВС Франції, сьогодні вранці продовжуються близько 150 акцій протесту.

В уряді вже заявили, що не відмовляться від фіскальної політики та політики щодо навколишнього середовища, яка передбачає збільшення акцизу на пальне, зокрема, дизель, для стимулювання переходу на екологічно чисті автомобілі.

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Теги: #протести у Франції#Еммануель Макрон#ціни на пальне