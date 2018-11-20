Вже привезли ялинку: у Білому Домі розпочали підготовку до Різдва (відео)

Головне різдвяне дерево особисто вийшли зустрічати Дональд Трамп із дружиною Меланією.

У ході підготовки до Різдва в Білий Дім привезли ялинку.

Про це розповідається у сюжеті ТСН.

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Головне різдвяне дерево особисто вийшли зустрічати Дональд Трамп з дружиною Меланією. Цьогоріч ялинку президентській парі передала сім'я Сміт зі штату Північна Кароліна.

Традиція прикрашати ялинку в Білому Домі існує понад півстоліття. Дерево зазвичай встановлюють в блакитній кімнаті на першому поверсі резиденції.