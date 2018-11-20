Литва пригрозила виходом із Інтерполу

Литовский Сейм ухвалив резолюцію, у якій оголосив про можливість виходу з Інтерполу, якщо його главою оберуть російського генерала

Сейм Литви ухвалив резолюцію про можливість виходу з Інтерполу, якщо головою організації буде обраний росіянин Олександр Прокопчук.

За проголосували 88 депутатів, 7— утрималися, проти не проголосував жоден депутат. Про це повідомляє Delfi.

Читайте такожСенатори США виступили проти призначення росіянина на посаду голови Інтерполу

Мен Хунвей, який займав раніше пост президента Інтерполу, пропав в кінці вересня. Пізніше з'ясувалося, що він був затриманий в Китаї, влада країни підозрює його в корупції. Хунвей був відправлений у відставку.

Британська газета Times назвала росіянина Олександра Прокопчука головним претендентом на пост глави Інтерполу. Сенатори США виступили проти обрання росіянина на посаду голови організації.

Україна заявила, що розглядає можливість припинення членства в Інтерполі в тому випадку, якщо головою організації буде обрано Прокопчука.