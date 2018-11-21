В ОАЕ за п'ять хвилин засудили на довічний термін британського вченого

Вченого звинуватили у шпигунстві.

Суд в Об'єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ) засудив до довічного ув'язнення наукового співробітника Даремського університету Метью Хеджеса.

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Як повідомляє Reuters, 31-річного вченого звинуватили у шпигунстві на користь влади Британії. Слухання у справі тривало менше п'яти хвилин і проходило за відсутності адвоката. Британець своєї провини не визнав, проте у нього вилучили всі прилади і матеріали його дослідницької роботи.

Підставою для звинувачення стала скарга одного з громадян ОАЕ, який заявив про випитування Хеджесом конфіденційної інформації. Родичі англійця кажуть, що в якості доказів звинувачення представило нотатки з його дисертаційного дослідження, яке тривало два тижні. Рідні також розповіли, що під час допитів вчений підписав протокол, складений арабською мовою, якої він не розуміє. Очевидно, цей документ містив визнання здійснення шпигунства, на підставі чого і був ухвалений вирок суду.

Британська влада вже засудила такий вердикт Феміди. "Ми глибоко розчаровані і занепокоєні сьогоднішнім вироком", - зазначила прем'єр-міністр країни Тереза Мей. За словами глави МЗС Джеремі Ханта, судове визначення не збігається з тим, чого Лондон "очікує від надійного партнера, а також суперечить попереднім запевненням". Політики зазначили, що питання буде підніматися на найвищих рівнях, і справа буде мати наслідки для двосторонніх відносин.

Хеджес має право оскаржити вирок протягом 30 днів. Арабські медіа зазначають, що довічний термін для громадянина іншої країни в ОАЕ означає, що засуджений проведе у в'язниці максимум 25 років, а потім його депортують. Британець вже провів в одиночній камері п'ять місяців, у жовтні його випустили під заставу. Він повідомив, що в ув'язненні у нього погіршилося фізичне і психічне здоров'я.