В ОАЕ автомобільний номер продали за $3 мільйони

Еміратський 23-річний бізнесмен Ахмед аль-Марзукі купив на аукціоні автомобільний реєстраційний номер майже за $3 млн, пише Khaleej Times.

«Я дуже радий і гордий отримати номер «2»», — прокоментував покупку бізнесмен. Як зазначається, цифра " 2 " має в ОАЕ важливе символічне значення: об'єднання еміратів в єдину державу відбулося 2 грудня 1971 року.

Читайте такожУ Дубаї відкриється найбільша в світі фоторамка вартістю $44 мільйони

Загальна виручка від продажу ексклюзивних номерів на аукціоні склала майже $15 млн. Ці гроші підуть на благодійність.

У минулому році на аналогічному аукціоні автомобільний номер з цифрою 1 продали за $4,9 млн.