В ОАЕ автомобільний номер продали за $3 мільйони
02:03, 19 листопада 2017Світ
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Загальна виручка від продажу ексклюзивних номерів на аукціоні склала майже $15 млн.
Цифра 2 має в ОАЕ важливе символічне значення / фото khaleejtimes.com
Еміратський 23-річний бізнесмен Ахмед аль-Марзукі купив на аукціоні автомобільний реєстраційний номер майже за $3 млн, пише Khaleej Times.
«Я дуже радий і гордий отримати номер «2»», — прокоментував покупку бізнесмен. Як зазначається, цифра " 2 " має в ОАЕ важливе символічне значення: об'єднання еміратів в єдину державу відбулося 2 грудня 1971 року.
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Загальна виручка від продажу ексклюзивних номерів на аукціоні склала майже $15 млн. Ці гроші підуть на благодійність.
У минулому році на аналогічному аукціоні автомобільний номер з цифрою 1 продали за $4,9 млн.
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