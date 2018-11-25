Міністри оборони балтійських країн висловили підтримку зусиллям Києва і Тбілісі з євроінтеграції та реалізації програми «Східне партнерство».

Латвія, Литва та Естонія мають намір збільшити свої оборонні бюджети до рівня вище 2% внутрішнього валового продукту.

Про це домовилися міністри оборони трьох країн, йдеться в спільному комюніке, яке вони підписали сьогодні у Вільнюсі, повідомляє Deutsche Welle.

Документ передбачає також розвиток співпраці в галузі стратегічної комунікації між країнами Балтії та Польщею, а також посилення кібербезпеки Латвії, Литви та Естонії.

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У комюніке підкреслюється внесок в регіональну безпеку з боку бойових груп в рамках розширеного присутності НАТО.

Міністри оборони країн Балтії позитивно оцінили співпрацю Латвії, Естонії та Данії зі створення штабу багатонаціональної дивізії "Північ" на латвійській військовій базі Адажі

Крім того, міністри висловили підтримку зусиллям Києва і Тбілісі з євроатлантичної інтеграції та реалізації програми «Східне партнерство».