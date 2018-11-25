Країни ЄС ухвалили угоду з Британією про Brexit
Глави держав і урядів країн Євросоюзу схвалили угоду з Великою Британією про Brexit.
Як повідомляє Deutsche Welle, на позачерговому саміті в Брюсселі в неділю, 25 листопада, лідери європейських країн підтримали 585-сторінковий договір про вихід Великої Британії з Євросоюзу, який був узгоджений 13 листопада.
Крім того, на зустрічі підписано політичну декларацію, яка регулює відносини між ЄС і Лондоном після Brexit.
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Глава делегації ЄС на переговорах щодо Brexit Мішель Барньє підкреслив, що угода не ущемляє інтереси Лондона, і «ми залишимося союзниками, партнерами і друзями».
Голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, який напередодні зустрівся в Брюсселі з прем'єр-міністром Великої Британії Терезою Мей, вважає, що британський парламент також підтримає угоду. У той же час він назвав Brexit трагедією як для Великої Британії, так і для інших країн ЄС.
Напередодні Іспанія врегулювала з Брюсселем і Лондоном ситуацію навколо британського анклаву Гібралтар. У свою чергу Мей у зверненні до нації, опублікованому в ЗМІ, закликала співвітчизників підтримати проект угоди щодо Brexit.
Угода з ЄС ще має бути схвалена Палатою громад Великої Британії та Європарламентом. Спостерігачі зазначають, що багато британських депутатів налаштовані голосувати проти угоди.