Країни ЄС ухвалили угоду з Британією про Brexit

Далі документ мають ухвалити британські парламентарі, багато з яких виступають проти умов цієї угоди.

Глави держав і урядів країн Євросоюзу схвалили угоду з Великою Британією про Brexit.

Як повідомляє Deutsche Welle, на позачерговому саміті в Брюсселі в неділю, 25 листопада, лідери європейських країн підтримали 585-сторінковий договір про вихід Великої Британії з Євросоюзу, який був узгоджений 13 листопада.

Крім того, на зустрічі підписано політичну декларацію, яка регулює відносини між ЄС і Лондоном після Brexit.

Читайте також«Brexit стане єднанням для всієї країни» — Мей написала лист до народу Британії

Глава делегації ЄС на переговорах щодо Brexit Мішель Барньє підкреслив, що угода не ущемляє інтереси Лондона, і «ми залишимося союзниками, партнерами і друзями».

Голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, який напередодні зустрівся в Брюсселі з прем'єр-міністром Великої Британії Терезою Мей, вважає, що британський парламент також підтримає угоду. У той же час він назвав Brexit трагедією як для Великої Британії, так і для інших країн ЄС.

Напередодні Іспанія врегулювала з Брюсселем і Лондоном ситуацію навколо британського анклаву Гібралтар. У свою чергу Мей у зверненні до нації, опублікованому в ЗМІ, закликала співвітчизників підтримати проект угоди щодо Brexit.

Угода з ЄС ще має бути схвалена Палатою громад Великої Британії та Європарламентом. Спостерігачі зазначають, що багато британських депутатів налаштовані голосувати проти угоди.