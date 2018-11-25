Гібралтар і Brexit: Іспанія, ЄС і Великобританія досягли угоди

Таким чином, проблема Гібралтару більше не стоїть на шляху проведення позачергового саміту ЄС з "Брекзіту", наміченого на завтра, і узгодження пакету договорів про вихід Великої Британії з Європейського Союзу.

Іспанія, Євросоюз і Велика Британія досягли домовленості з питання про процес подальших переговорів щодо Гібралтару.

Про це сьогодні заявив іспанський прем'єр-міністр Педро Санчес, повідомляє Deutsche Welle.

Таким чином, проблема Гібралтару більше не стоїть на шляху проведення позачергового саміту ЄС з "Брекзіту", наміченого на завтра, 25 листопада, і узгодження пакету договорів про вихід Великої Британії з Європейського Союзу.

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За інформацією з дипломатичних джерел у Брюсселі, Іспанія отримає цілу низку гарантій, як інших країн ЄС, так і керівництва Євросоюзу і уряду в Лондоні про те, що Мадрид зможе наперед вивчати і схвалювати майбутні домовленості ЄС з Великою Британією, що стосуються Гібралтару.

Раніше Санчес неодноразово погрожував накласти вето на пакет договорів щодо "Брекзіту". Проблема Гібралтару залишалася останнім серйозним каменем спотикання на шляху до утвердження главами держав і урядів ЄС угоди з Лондоном про "Брекзіт" і політичної декларації про тісну співпрацю у сфері економіки і безпеки між Євросоюзом і Великою Британією після виходу останньої зі складу ЄС.

Гібралтар перейшов до Великобританії в 1713 році, після чого Мадрид неодноразово намагався повернути його. Наприкінці 1960-х років Іспанія через розбіжності закрила кордон з Гібралтаром, а повністю відкрила його у 1985 році, перед своїм вступом до Європейського економічного співтовариства - попередника ЄС.

У 2002 році 99% гібралтарців на референдумі відхилили пропозицію про поділ суверенітету території між Лондоном і Мадридом. Водночас, на референдумі щодо "Брекзіту" 95,9% жителів Гібралтару проголосували за те, щоб залишитися в ЄС.

Як повідомляв УНІАН, 19 липня міністр інфраструктури України Володимир Омелян висловив сподівання, що Угода про спільний авіапростір (САП) між Україною та ЄС буде підписана навесні 2019 року.

Згідно з Угодою про асоціацію Україна-ЄС, цивільна авіація регулюється окремою угодою - Угодою про спільний авіаційний простір, яка була ініційована ще у 2013 році, але її поки не підписали. Підписання угоди про САП двічі відкладалося з ініціативи ЄС. Головною причиною затримки є відсутність консенсусу між Іспанією і Великою Британією щодо формулювання про територіальне застосування угоди щодо Гібралтару.