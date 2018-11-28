У Росії загорівся криголам "Віктор Черномирдін" (відео)

На кадрах видно стовп чорного диму, що піднімається від судна, й чути пожежну сирену.

У Санкт-Петербурзі на Адміралтейських верфях спалахнула сильна пожежа на споруджуваному криголамі "Віктор Черномирдін".

Там загорілись технічні приміщення загальною площею 300 квадратних метрів. Пожежі був привласнений третій номер складності, передає 78.ru.

Робітники зняли на камеру мобільного телефону перші хвилини пожежі на криголамі. На кадрах видно стовп чорного диму, що піднімається від судна, й чути пожежну сирену.

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В результаті НП постраждали дві людини: одна з них після огляду медиками від госпіталізації відмовилася, другу з опіками рук відправили до лікарні.

На судні обгоріли кабелі, обладнання та обшивка.

Будівництво криголама почалося в жовтні 2012 року. Добудувати судно планували до кінця цього року, після чого навесні "Віктор Черномирдін" повинен був вирушити на льодові випробування.

Раніше повідомлялося, що баштовий кран, який впав після затоплення плавучого дока, залишив на російському крейсері «Адмірал Кузнєцов» діру розміром чотири на п'ять метрів.