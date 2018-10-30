Російський авіаносець "Адмірал Кузнєцов" отримав п'ятиметрову пробоїну при падінні крана

При падінні кран залишив дірку 4 на 5 метрів, це структурні частини корабля, які ремонтуються легко і просто, зазначили в РФ.

Баштовий кран, який впав після затоплення плавучого дока, залишив на російському крейсері «Адмірал Кузнєцов» діру розміром чотири на п'ять метрів.

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Про це повідомив президент Об'єднаної суднобудівної корпорації Олексій Рахманов, передають російські ЗМІ. «При падінні кран залишив діру 4 на 5 метрів, це структурні частини корабля, які ремонтуються легко і просто. У нас немає відчуття, що ушкодження вище ватерлінії скільки-небудь значущі. Завдання зараз за допомогою водолазів зрозуміти, чи немає пошкоджень під водою. Ми не очікуємо проблем, але треба переконатися», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, інцидент з плавучим доком ПД-50 82-го судноремонтного заводу в Мурманську стався в ніч на 30 жовтня. За словами Рахманова, авіаносець і так повинен був виходити з дока і стати до причальної стінки, але «при здійсненні цієї операції стався неконтрольований скид електроенергії, що призвело до непрогнозованого занурення дока».

Єдиний російський авіаносець став на ремонт до 2021 року, він повинен отримати нове енергетичне обладнання та озброєння. Рахманов стверджує, що подія не вплине на швидкість виконання замовлення. За оцінкою фахівців, для заміни обладнання доведеться «розвалити» практично половину корабля.