Лідери країн G20 почали з'їжджатися у Буенос-Айрес (фоторепортаж)

У столиці Аргентини - останні приготування перед самітом лідерів Великої двадцятки.

У столиці Аргентини Буенос-Айресі проходять останні приготування до саміту лідерів держав Великої двадцятки, який відбудеться 30 листопада.

Влада аргентинської столиці приступила до встановлення огорож, якими починаючи з четверга і до завершення саміту в суботу буде перекрита значна частина аргентинської столиці. На вулицях чергують поліцейські.

Перші лідери країн G20 вже прибули в Буенос-Айрес. Так, у аргентинську столицю вже прилетіли лідери Франції, Канади, Мексики, Південної Кореї, Туреччини, Саудівської Аравії, Індії.

Також найближчим часом в Буенос-Айресі має приземлитися літак президента США Дональда Трампа.

Як повідомляв УНІАН, Дональд Трамп на полях саміту G20 повинен був провести зустріч з російським президентом Володимиром Путіним, однак скасував її через агресію Росії в Керченській протоці.

Довідка УНІАН. До країн Великої двадцятки належать: Австралія, Аргентина, Бразилія, Великобританія, Німеччина, Індія, Індонезія, Італія, Канада, Китай, Мексика, Росія, Саудівська Аравія, США, Туреччина, Франція, Південна Корея, ПАР, Японія.