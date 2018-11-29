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Лідери країн G20 почали з'їжджатися у Буенос-Айрес (фоторепортаж)

19:26, 29 листопада 2018
Світ
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Буенос-Айрес напередодні саміту G20 / REUTERS

У столиці Аргентини Буенос-Айресі проходять останні приготування до саміту лідерів держав Великої двадцятки, який відбудеться 30 листопада.

Влада аргентинської столиці приступила до встановлення огорож, якими починаючи з четверга і до завершення саміту в суботу буде перекрита значна частина аргентинської столиці. На вулицях чергують поліцейські.

Перші лідери країн G20 вже прибули в Буенос-Айрес. Так, у аргентинську столицю вже прилетіли лідери Франції, Канади, Мексики, Південної Кореї, Туреччини, Саудівської Аравії, Індії.

Також найближчим часом в Буенос-Айресі має приземлитися літак президента США Дональда Трампа.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган /  © REUTERS
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган /  © REUTERS
Прем'єр-міністр Індії Наренда Маді
Прем'єр-міністр Індії Наренда Маді /  © REUTERS
Прем'єр-міністр Індії Наренда Маді
Прем'єр-міністр Індії Наренда Маді /  © REUTERS
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо з дружиною
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо з дружиною /  © REUTERS
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо з дружиною
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо з дружиною /  © REUTERS
Президент Південної Кореї Мун Джеїн
Президент Південної Кореї Мун Джеїн /  © REUTERS
Наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бен Сальман Аль Сауд
Наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бен Сальман Аль Сауд /  © REUTERS
Президент Франції Емануель Макрон з дружиною
Президент Франції Емануель Макрон з дружиною /  © REUTERS
Президент Франції Емануель Макрон з дружиною
Президент Франції Емануель Макрон з дружиною /  © REUTERS
Президент Мексики Енріке Пенья Ньето
Президент Мексики Енріке Пенья Ньето /  © REUTERS
Президент Мексики Енріке Пенья Ньето
Президент Мексики Енріке Пенья Ньето /  © REUTERS
Президент Європейської ради Дональд Туск, голова Європейської Комісії Жан-Клод Юнкер і президент Аргентини Маурісіо Макрі
Президент Європейської ради Дональд Туск, голова Європейської Комісії Жан-Клод Юнкер і президент Аргентини Маурісіо Макрі /  © REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS

Як повідомляв УНІАН, Дональд Трамп на полях саміту G20 повинен був провести зустріч з російським президентом Володимиром Путіним, однак скасував її через агресію Росії в Керченській протоці.

Довідка УНІАН. До країн Великої двадцятки належать: Австралія, Аргентина, Бразилія, Великобританія, Німеччина, Індія, Індонезія, Італія, Канада, Китай, Мексика, Росія, Саудівська Аравія, США, Туреччина, Франція, Південна Корея, ПАР, Японія.

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Теги: #саміт G20