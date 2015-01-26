На військовій базі в Іспанії розбився грецький винищувач: загинули 10 осіб

20:47, 26 січня 2015
Світ
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Винищувач впав на стоянці, де літаки готувалися до зльоту з метою участі в навчаннях.

@JosephHDempsey

Внаслідок падіння винищувача  F-16 ВПС Греції на іспанській військовій базі загинуло 10 осіб. Ще 13 поранено, повідомляє El Pais з посиланням на міністерство оборони Іспанії.

Як повідомляється, винищувач впав на військово-повітряній базі в Лос-Льянос ( провінція Альбасете на південному сході Іспанії)  під час злету, передає Українська правда.

Як зазначає видання, грецький винищувач  був інтегрований в Програму тактичного керівництва НАТО та впав на стоянці, де літаки готувалися до зльоту з метою участі в навчаннях.

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Усі загиблі є військовими різних національностей, що проходили навчання за програмою НАТО.

Серед поранених - семеро отримали важкі ушкодження, 5 - помірні, і ще одну особу вже виписано з лікарні.

Наразі на місці аварії працюють медичні вертольоти, машини швидкої допомоги та пожежної служби.

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