У США звинувачена в шпигунстві росіянка Бутіна може визнати свою вину
Росіянка Марія Бутіна, звинувачена владою США в незаконній діяльності на користь Кремля, імовірно, готова визнати свою вину.
У понеділок, 10 грудня, її адвокати й прокурори направили до Федерального суду у Вашингтоні спільне клопотання з проханням призначити на поточному тижні дату засідання, на якому Бутіна зможе змінити свою заяву про невизнання вини, пише dw.com.
"Сторони обговорили це питання, і підсудна Марія Бутіна залишиться під вартою", - заявили адвокати, не вказавши яких-небудь подробиць.
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Захист запропонував провести засідання по справі 30-річної Бутіної з 11 по 13 грудня.
В кінці листопада стало відомо, що адвокати Бутіної ведуть активні переговори в надії укласти угоду про визнання вини або на інший варіант досудового врегулювання справи.
Як повідомляв УНІАН, 15 липня, у Вашингтоні за звинуваченням "у змові з метою роботи агентом Російської Федерації" без попередження влади США затримали 29-річну росіянку Марію Бутіну. Зокрема, Бутіну звинувачують у спробах "розвивати зв'язки в США і проникати в організації, які мають вплив на американську політику".
Пізніше Федеральний окружний суд Вашингтона відмовився відпускати Марію Бутіну під заставу.
Після затримання в США ЗМІ нагадали, що Бутіна підтримувала анексію Росією Криму і бойовиків на Донбасі.