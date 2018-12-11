У США звинувачена в шпигунстві росіянка Бутіна може визнати свою вину

Росіянка Марія Бутіна хоче змінити свою колишню заяву про невизнання вини.

Росіянка Марія Бутіна, звинувачена владою США в незаконній діяльності на користь Кремля, імовірно, готова визнати свою вину.

У понеділок, 10 грудня, її адвокати й прокурори направили до Федерального суду у Вашингтоні спільне клопотання з проханням призначити на поточному тижні дату засідання, на якому Бутіна зможе змінити свою заяву про невизнання вини, пише dw.com.

"Сторони обговорили це питання, і підсудна Марія Бутіна залишиться під вартою", - заявили адвокати, не вказавши яких-небудь подробиць.

Читайте такожСуд у США відмовився перевести російську шпигунку Бутіну із в'язниці під домашній арешт

Захист запропонував провести засідання по справі 30-річної Бутіної з 11 по 13 грудня.

В кінці листопада стало відомо, що адвокати Бутіної ведуть активні переговори в надії укласти угоду про визнання вини або на інший варіант досудового врегулювання справи.

Як повідомляв УНІАН, 15 липня, у Вашингтоні за звинуваченням "у змові з метою роботи агентом Російської Федерації" без попередження влади США затримали 29-річну росіянку Марію Бутіну. Зокрема, Бутіну звинувачують у спробах "розвивати зв'язки в США і проникати в організації, які мають вплив на американську політику".

Пізніше Федеральний окружний суд Вашингтона відмовився відпускати Марію Бутіну під заставу.

Після затримання в США ЗМІ нагадали, що Бутіна підтримувала анексію Росією Криму і бойовиків на Донбасі.