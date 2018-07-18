Суд у США відмовився звільнити під заставу росіянку, підозрювану в шпигунстві

Сама росіянка Марія Бутіна на засіданні суду формально відмовилася визнати свою провину.

Федеральний окружний суд Вашингтона відмовився відпускати під заставу росіянку Марію Бутіну, обвинувачену в змові і веденні діяльності на користь іноземної держави без реєстрації.

Про це повідомляє Reuters.

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Відповідне рішення суд прийняв через ризик втечі Бутіної із США.

Під час слухання в окружному суді штату округу Колумбія прокурори показали фотографію Бутіної. На ній зображено, як вона зустрічається в ресторані у Вашингтоні із російським агентом розвідки.

Сама Бутіна на засіданні суду формально відмовилася визнати свою провину.

Як повідомляв УНІАН, 15 липня, у Вашингтоні за звинуваченням "у змові з метою роботи агентом Російської Федерації" без попередження влади США затримали 29-річну росіянку Марію Бутіну.