Французи підрахували, скільки витрачають на утримання екс-президентів

Французи підрахували, у скільки їм обходиться утримання колишніх глав держави. Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на Le Figaro.

На даний час у країні три колишніх президента - Валері Жискар д'Естен, Жак Ширак і Ніколя Саркозі. Як з'ясувалося, дорожче обходиться французам 88-річний д'Естен. На нього йде 2,5 мільйона євро. Витрати на утримання 82-річного Жака Ширака становлять 1,5 мільйона євро, а на потреби 59-річного Ніколя Саркозі з бюджету виділяють 2,2 мільйона євро.

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Колишні глави держави мають право на квартиру, службовий автомобіль з двома водіями та сімох помічників. При цьому безпеку кожного колишнього президента забезпечують двоє співробітників поліції.

За інформацією видання, витрати на утримання колишніх президентів були підраховані за ініціативою депутата національних зборів Франції соціаліста Рене Дозьєра (René Dosière). Він запропонував скоротити витрати на колишніх глав держави, обмеживши, зокрема, їх фінансування п'ятирічним терміном після закінчення їх повноважень.

У Франції Дозьєр відомий постійними запитами до уряду щодо витрат глави держави.