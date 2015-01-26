Президентську резиденцію у Львові продадуть на аукціоні

Львівська обласна рада вирішила продати будівлю державної резиденції, що по вулиці Глінки, 12, з аукціону 26 лютого.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської облради.

Як зазначили в прес-службі, початкова вартість продажу об'єкта площею 489,9 кв метри становить 28,932 млн грн. Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні – 20 лютого 2015 року.

Об'єкт складається з будівлі та споруд, розташованих в одному з елітних районів Львова, і прилягає до парку Богдана Хмельницького та управління СБУ у Львівській області.

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"Резиденція перебуває на балансі облради. Щороку на утримання будівлі з бюджету Львівської області виділяли орієнтовно 150-170 тис грн, однак за призначенням резиденція фактично не використовується. Тому Львівська облрада, на балансі якої перебуває резиденція, має намір продати її на аукціоні”, - інформує прес-служба.

«Обласна рада не ставить ніяких обмежень щодо подальшого використання цієї будівлі», – наголосив начальник управління майном спільної власності Львівської облради Микола Бандра.

У свою чергу голова постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та комунальної власності Львівської обласної ради Ярослав Качмарик висловив сподівання, що подальше цільове використання цього будинку не буде суперечити розвитку міста, заважати інтересам навколишніх вулиць та тих людей, які проживають на прилеглих територіях.

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Качмарик зазначив, що кошти виручені від продажу об’єкта скерують на формування бюджету розвитку у Львівській області, а частину ресурсів вже прописано на енергозбереження в бюджетній сфері.

Довідка УНІАН. Будинок на вул. Глінки призначений для тимчасового проживання перших осiб України та iнших держав, членiв офiцiйних делегацiй, якi перебувають з вiзитом у Львiвськiй областi.