Унаслідок аварії поїзда в Анкарі поранено понад 40 людей, є загиблі (фото)

Губернатор Анкари Васип Шахін повідомив, що при сходженні швидкісного поїзда з рейок в Анкарі загинули 4 людини.

Швидкісний поїзд, який слідував за маршрутом Анкара — Конья, зійшов з рейок вранці 13 грудня. Читайте такожУ Каталонії потяг зійшов з рейок: потерпіли понад 40 осіб За попередньою версією, причиною аварії стало обвалення пішохідного переходу. Про це повідомляє телеканал NTV. Губернатор Анкари Васип Шахін повідомив, що при сходженні швидкісного поїзда з рейок в Анкарі загинули 4 людини, ще 43 отримали поранення.

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