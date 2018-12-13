Унаслідок аварії поїзда в Анкарі поранено понад 40 людей, є загиблі (фото)
08:05, 13 грудня 2018Світ
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Губернатор Анкари Васип Шахін повідомив, що при сходженні швидкісного поїзда з рейок в Анкарі загинули 4 людини.
Швидкісний поїзд, який слідував за маршрутом Анкара — Конья / ntv
Швидкісний поїзд, який слідував за маршрутом Анкара — Конья, зійшов з рейок вранці 13 грудня.
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За попередньою версією, причиною аварії стало обвалення пішохідного переходу. Про це повідомляє телеканал NTV.
Губернатор Анкари Васип Шахін повідомив, що при сходженні швидкісного поїзда з рейок в Анкарі загинули 4 людини, ще 43 отримали поранення.
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