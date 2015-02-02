Після оголошення мобілізації в ДНР Росія почала збирати 13-й "гумконвой"

Про це повідомив голова МНС Росії Володимир Пучков, передає ТАСС.

"Ми формуємо додатковий конвой, і сьогодні є заявки на будівельні матеріали", - заявив Пучков.

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Голова МНС також додав, що відправлять так званий "гумконвой" "протягом найближчого тижня".

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В Україні звертають увагу, що кожного разу після введення чергового «конвою» терористи підсилюють обстріл і напади на українські позиції, і заявляють, що цими колонами на захоплені бойовиками території доставляються боєприпаси, сухі пайки та зброю. Крім того, українська сторона заявляла, що вантажівки вивозили до Росії викрадене на Донбасі заводське обладнання чи тіла вбитих росіян.

Росія стверджує, що мова йде лише про продукти, медикаменти, електрогенератори тощо.