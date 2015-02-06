Латвія: винищувачі НАТО перехопили російський Іл-38 – BBC

"Літаки Typhoon охорони повітряного простору Балтики НАТО 6 лютого здійнялися в повітря для перехоплення російського літака Іл-38 над Балтійським морем", - йдеться в повідомленні, передає BBC Україна.

Аналогічний випадок стався 3 лютого, коли армія Латвії заявила, що винищувачі НАТО були підняті в повітря після того, як над Балтійським морем помітили російський військово-транспортний літак Іл-76.

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