Латвія: винищувачі НАТО перехопили російський Іл-38 – BBC
21:21, 06 лютого 2015Світ
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Винищувачі НАТО підняли на перехоплення російського Іл-38 над Балтикою, повідомив офіційний Twitter-аккаунт збройних сил Латвії.
Над Балтикою перехопили військовий літак Росії / Фото Міноборони РФ
"Літаки Typhoon охорони повітряного простору Балтики НАТО 6 лютого здійнялися в повітря для перехоплення російського літака Іл-38 над Балтійським морем", - йдеться в повідомленні, передає BBC Україна.
Аналогічний випадок стався 3 лютого, коли армія Латвії заявила, що винищувачі НАТО були підняті в повітря після того, як над Балтійським морем помітили російський військово-транспортний літак Іл-76.
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