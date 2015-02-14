Роскомнагляд прибрав "рекомендацію" ЗМІ писати про "Правий Сектор" у негативному ключі

При цьому у відомстві наполягають на тому, що при згадці таких об'єднань ЗМІ зобов'язані повідомляти про заборону їх діяльності на території країни, пише Эхо Москвы.

Роз'яснення на сайті Роскомнадзора були відредаговані сьогодні вранці - тепер у відомстві нагадують про рішення Верховного суду, який заборонив діяльність на території Росії таких організацій, як «Правий сектор», УНА-УНСО, «Українська повстанська армія», «Тризуб Степана Бандери» і «Братство».

Читайте такожРосійським ЗМІ офіційно наказали згадувати "Правий Сектор" тільки в негативному ключіВ Роскомнагляді у зв'язку з цим нагадують про положення закону про ЗМІ, згідно з яким не можна поширювати інформацію про таких організаціях без вказівки на те, що їх діяльність в Росії заборонена. Раніше в цих рекомендаціях говорилося, що згадувати визнані екстремістськими об'єднання, цитата, «допустимо в негативному ключі». У реченні не було слова «тільки», що давало можливість для різних трактувань. Додатково пропонувалися визначення для опису таких рухів: «радикальні», «екстремістські», «націоналістичні». Тепер цього пасажу в рекомендаціях Роскомнадзора немає.

У разі порушення рекомендацій Роскомнагляд погрожує виносити попередження, які можуть стати підставою для припинення роботи того чи іншого ЗМІ.