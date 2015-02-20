Навальний пропустить марш "Весна": суд заарештував опозиціонера на 15 діб за роздачу листівок у метро

Пресненський суд Москви на 15 діб заарештував опозиціонера Олексія Навального, затриманого минулими вихідними у столичному метро під час роздачі листівок, повідомляють РИА Новости.

Суд визнав, що він порушив встановлений порядок проведення мітингу (стаття 20.2 Кодексу про адміністративні правопорушення).

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Навального заарештували відразу після оголошення рішення і відвезли до ізолятора, де він відбуватиме адміністративний арешт. Термін 15 діб починається з сьогоднішнього дня. Таким чином, він пропустить марш "Весна", організатором якого є, і залишить ізолятор 5 березня.

Як зазначено в протоколі, Навальний роздавав листівки, які закликають відвідати антикризовий марш "Весна", у вагонах метро від станції "Павелецька" до "Краснопресненської". Таким чином, суд вважає, що він порушив порядок агітації, оскільки марш тоді ще не був узгоджений з мерією. При цьому він продовжив роздавати листівки навіть після зауважень співробітників поліції.

Навальний провину не визнав. За його словами, у листівках містилася інформація тільки про вимоги маршу.

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"Місце його проведення в листівках не було вказано спеціально, щоб не потрапити під адміністративну відповідальність", - пояснив він. За словами опозиціонера, в поліцейському протоколі невірно витлумачені його дії.

Навального звинуватили у порушенні встановленого порядку організації або проведення мітингу (стаття 20.2 Кодексу про адміністративні правопорушення). Санкція даної статті передбачає штраф на суму до 300 тисяч рублів або арешт на строк до 30 діб.