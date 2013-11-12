Суд переплутав: заарештовано майно Олега Навального - брата опозиціонера

Басманний суд Москви сьогодні заарештував майно Олега Навального, брата опозиціонера Олексія Навального. Як повідомила ІТАР-ТАРС прес-секретар суду Наталія Романова, арешт накладено на "цінні папери у вигляді акцій низки компаній, грошові кошти, що знаходяться на рахунках у кількох банках, а також вилучені в ході обшуків за місцем проживання".

Крім того, арешт накладено і на частку статутного капіталу в ТОВ "Кобяківська фабрика з лозоплетіння".

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Романова пояснила, що арешт накладено як забезпечувальний захід за можливими позовами про відшкодування в рамках справи про шахрайство при перевезенні товарів компанії "Ів Роше", обвинуваченими у якій є Олег та Олексій Навальний.

Спочатку прес-служба Басманного суду повідомила про арешт майна Олексія Навального. Він заявив, що йому про це нічого не відомо, і пояснив, що його майно арештовувалося у справі "Кіровліса". Арешт був накладений на два автомобілі: ВАЗ- 2108 і "Хенде Елантра", які він кілька років тому продав за дорученням.