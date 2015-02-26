Росія проти збільшення місії ОБСЄ в Україні
00:30, 26 лютого 2015Світ
872 0
Глава Парламентської асамблеї ОБСЄ Ілкка Канерва заявив, що Росія проти ідеї збільшення місії на сході України.
Росія проти збільшення місії ОБСЄ в Україні / REUTERS
Про це повідомляє канал 24 з посиланням на Bloomberg.
Крім того, Канерва закликав Росію більше сприяти дотриманню перемир'я на сході України і зазначив, що організація стурбована порушенням режиму припинення вогню з боку бойовиків.
Читайте такожВ ОБСЄ заявили, що бойовики перешкоджають роботі спостерігачів на Донбасі
Нагадаємо, моніторингова місія ОБСЄ може бути посилена протягом декількох тижнів. Про це журналістам повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter