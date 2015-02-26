Росія проти збільшення місії ОБСЄ в Україні

Про це повідомляє канал 24 з посиланням на Bloomberg.

Крім того, Канерва закликав Росію більше сприяти дотриманню перемир'я на сході України і зазначив, що організація стурбована порушенням режиму припинення вогню з боку бойовиків.

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Нагадаємо, моніторингова місія ОБСЄ може бути посилена протягом декількох тижнів. Про це журналістам повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.