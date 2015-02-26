Опитування: 86% росіян підтримують політику Путіна
11:35, 26 лютого 2015Світ
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Рейтинг схвалення діяльності президента Російської Федерації Володимира Путіна росіянами досяг 86 відсотків.
REUTERS
Про це свідчать дані лютневого опитування "Левада-Центру", в якому взяли участь 1,6 тисячі осіб з 46 регіонів Росії .
Зокрема, 86 відсотків опитаних заявили, що вони схвалюють діяльність глави держави. Крім того, відомо, що цей показник зріс до 85 відсотків у минулому місяці.
Читайте також68% росіян вважають, що на Росію можуть напасти - опитуванняУ той же час, невдоволення політикою Путіна висловили 13 відсотків респондентів.
Рейтинг схвалення діяльності Володимира Путіна у Росії сягнув уже 86%
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