Опитування: 86% росіян підтримують політику Путіна

Про це свідчать дані лютневого опитування "Левада-Центру", в якому взяли участь 1,6 тисячі осіб з 46 регіонів Росії .

Зокрема, 86 відсотків опитаних заявили, що вони схвалюють діяльність глави держави. Крім того, відомо, що цей показник зріс до 85 відсотків у минулому місяці.

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