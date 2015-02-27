Керрі і Лавров зустрінуться 2 березня у Женеві

02:33, 27 лютого 2015
Світ
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Державний секретар США Джон Керрі проведе зустріч з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим

REUTERS

Про це повідомила спікер Гослепа Джен Псакі, пише Reuters.

Зустріч відбудеться 2 березня, в понеділок, в Женеві.

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За словами Псакі, Керрі має намір обговорити з Лавровим стуацию в Україні та Сирії.

Керрі і Лавров мають намір виступити в цьому місті на 28-й сесії Ради ООН з прав людини.

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