Керрі і Лавров зустрінуться 2 березня у Женеві

Про це повідомила спікер Гослепа Джен Псакі, пише Reuters.

Зустріч відбудеться 2 березня, в понеділок, в Женеві.

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За словами Псакі, Керрі має намір обговорити з Лавровим стуацию в Україні та Сирії.

Керрі і Лавров мають намір виступити в цьому місті на 28-й сесії Ради ООН з прав людини.