Керрі і Лавров зустрінуться 2 березня у Женеві
02:33, 27 лютого 2015Світ
255 0
Державний секретар США Джон Керрі проведе зустріч з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим
REUTERS
Про це повідомила спікер Гослепа Джен Псакі, пише Reuters.
Зустріч відбудеться 2 березня, в понеділок, в Женеві.
Читайте такожКеррі: Москва бреше про відсутність російських військ в Україні
За словами Псакі, Керрі має намір обговорити з Лавровим стуацию в Україні та Сирії.
Керрі і Лавров мають намір виступити в цьому місті на 28-й сесії Ради ООН з прав людини.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter