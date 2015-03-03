Екс-директор ЦРУ визнав, що надав коханці таємну інформацію

Він зізнався, що надав таємну інформацію своєму біографу Паулі Бродвелл, з якою мав роман.

Генерал Петреус покинув пост глави ЦРУ у 2012 році, коли громадськість дізналася про ці стосунки, повідомляє BBC Україна.

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Угода про визнання вини дозволить колишньому високопосадовцю уникнути скандального судового процесу.

Які санкції буде застосовано проти нього - поки неясно.

Як каже кореспондент BBC в Вашингтоні, цей інцидент перервав блискучу кар'єру пана Петреуса. Свого часу він командував силами США в Афганістані та Іраку, а в 2011 році очолив ЦРУ.