США виділять $23 млн на боротьбу з російською пропагандою

19:13, 05 березня 2015
Світ
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Наглядова рада США з міжнародного мовлення виділить $23,2 млн на боротьбу з російською телепропагандою.

США выделяют деньги на борьбу с пропагандой РФ / Фото УНИАН

Про це заявила помічник держсекретаря США у справах Європи і Євразії Вікторія Нуланд, говориться в повідомленні американського посольства в Україні.

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"Для боротьби з російською пропагандою, Наглядова рада з міжнародного мовлення виділяє $23,2 млн на російськомовні програми", - сказано в повідомленні.

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