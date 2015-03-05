США виділять $23 млн на боротьбу з російською пропагандою
19:13, 05 березня 2015Світ
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Наглядова рада США з міжнародного мовлення виділить $23,2 млн на боротьбу з російською телепропагандою.
США виділяють гроші на боротьбу з пропагандою РФ / Фото УНІАН
Про це заявила помічник держсекретаря США у справах Європи і Євразії Вікторія Нуланд, говориться в повідомленні американського посольства в Україні.
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"Для боротьби з російською пропагандою, Наглядова рада з міжнародного мовлення виділяє $23,2 млн на російськомовні програми", - сказано в повідомленні.
Нуланд: Для боротьби з рос пропагандою, Наглядова рада з міжнародного мовлення виділяє $23,2 млн на програми російською мовою.
- U. S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) March 5, 2015
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