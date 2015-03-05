США виділять $23 млн на боротьбу з російською пропагандою

Про це заявила помічник держсекретаря США у справах Європи і Євразії Вікторія Нуланд, говориться в повідомленні американського посольства в Україні.

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"Для боротьби з російською пропагандою, Наглядова рада з міжнародного мовлення виділяє $23,2 млн на російськомовні програми", - сказано в повідомленні.