Невідомі напали на мечеть в Кабулі, загинули шестеро осіб

Близько п'яти осіб отримали поранення, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Як зазначає афганська поліція, нападники проникли в будинок, коли там проходив намаз.

П'ятеро підозрюваних заарештовані правоохоронцями.

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Жодне угруповання на даний момент не взяло відповідальність за напад.

Нагадаємо, в лютому одна людина загинула, інша отримала серйозні поранення в результаті вибуху біля воріт посольства Ірану в столиці Афганістану. Відповідальність за акцію взяв на себе рух Талібан.