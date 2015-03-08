Невідомі напали на мечеть в Кабулі, загинули шестеро осіб
03:02, 08 березня 2015Світ
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Не менше шести людей стали жертвами нападу озброєних чоловіків на суфійську мечеть в Кабулі.
REUTERS
Близько п'яти осіб отримали поранення, передає Російська служба Бі-бі-сі.
Як зазначає афганська поліція, нападники проникли в будинок, коли там проходив намаз.
П'ятеро підозрюваних заарештовані правоохоронцями.
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Жодне угруповання на даний момент не взяло відповідальність за напад.
Нагадаємо, в лютому одна людина загинула, інша отримала серйозні поранення в результаті вибуху біля воріт посольства Ірану в столиці Афганістану. Відповідальність за акцію взяв на себе рух Талібан.
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