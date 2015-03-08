Греція зажадала відшкодування збитків від санкцій ЄС проти Росії

Як заявив міністр закордонних справ Греції Нікос Котзіас в інтерв'ю телеканалам ARD і ZDF, запровадження Москвою заборони на імпорт сільгосппродукції з Європи коштувало його країні "дуже дорого". Про це повідомляє Deutsche Welle.

За словами глави зовнішньополітичного відомства, в ЄС мають обговорити, як компенсувати ці втрати.

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Котзіас також заявив, що Греція не погрожує блокувати продовження економічних санкцій ЄС проти Росії. При цьому, глава МЗС зазначив, що право вето відноситься до тих прав, які має кожна країна в ЄС".

Нагадаємо, раніше міністри закордонних справ в Ризі на тлі дискусій про стратегію, яку потрібно прийняти проти Москви, не дійшли згоди в питанні жорстких економічних санкцій проти Росії, термін дії яких закінчується в липні.