ЗМІ: США ввели санкції проти Венесуели

Про це повідомляє CNN, пише Новое время.

Відзначається, що в санкційний список потрапили сім чиновників, звинувачених у порушенні прав людини. У їх числі - прокурор громадського міністерства Венесуели і директор національної спецслужби. Вони причетні до переслідувань політичного інакомислення, обмеження свободи слова, насильства і неправомірним рішенням щодо антиурядових протестувальників, а також корупції.

Читайте такожУ Венесуелі заборонили купувати продукти частіше двох разів на тиждень

Санкції передбачають арешт активів зазначених осіб на території США і заборону для американських компаній співпрацювати з ними.

Крім того, ситуація в країні описана адміністрацією президента Барака Обами як така, що несе серйозну загрозу Сполученим Штатам.

Раніше уряд Венесуели зажадав від США протягом двох тижнів скоротити кількість співробітників посольства в Каракасі з 100 до 17 осіб.