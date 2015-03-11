Імовірний вбивця Нємцова звільнився з поліції після загибелі політика - МВС РФ

Про це в інтерв'ю телеканалу "Росія-1" повідомив перший заступник командувача військами Північно-Кавказького регіонального командування ВВ МВС РФ Ігор Груднов, передає "Дождь".

"Його рапорт був задоволений. З 27 січня він перебував у відпустці за 2015 рік, протягом 30 діб — по 28 лютого. У міру прибуття з відпустки він був звільнений встановленим порядком і виключений зі списку військової частини", — зазначив Груднов.

Представник МВС також зазначив, що Дадаєв звільнився за сімейними обставинами.

Читайте такожДадаєв стверджує, що зізнався у вбивстві Нємцова, щоб врятувати товариша

Нагадаємо, Бориса Нємцова застрелив невідомий 27 лютого у Москві поблизу стін Кремля.

Басманний суд Москви заарештував п'ятьох осіб, яких звинувачують у вбивстві Нємцова.

Заур Дадаєв, якого обвинувачують у вбивстві російського опозиціонера Бориса Нємцова, дав зізнавальні свідчення. Однак під час розмови з правозахисниками він заявив про свою невинність і катування у СІЗО.