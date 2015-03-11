Імовірний вбивця Нємцова звільнився з поліції після загибелі політика - МВС РФ
Один з обвинувачених у вбивстві Бориса Нємцова Заур Дадаєв звільнився з внутрішніх військ МВС Росії 28 лютого 2015 року, тобто наступного дня після загибелі політика.
Про це в інтерв'ю телеканалу "Росія-1" повідомив перший заступник командувача військами Північно-Кавказького регіонального командування ВВ МВС РФ Ігор Груднов, передає "Дождь".
"Його рапорт був задоволений. З 27 січня він перебував у відпустці за 2015 рік, протягом 30 діб — по 28 лютого. У міру прибуття з відпустки він був звільнений встановленим порядком і виключений зі списку військової частини", — зазначив Груднов.
Представник МВС також зазначив, що Дадаєв звільнився за сімейними обставинами.
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Нагадаємо, Бориса Нємцова застрелив невідомий 27 лютого у Москві поблизу стін Кремля.
Басманний суд Москви заарештував п'ятьох осіб, яких звинувачують у вбивстві Нємцова.
Заур Дадаєв, якого обвинувачують у вбивстві російського опозиціонера Бориса Нємцова, дав зізнавальні свідчення. Однак під час розмови з правозахисниками він заявив про свою невинність і катування у СІЗО.