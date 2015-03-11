NTSB: літак Гаррісона Форда, який розбився, не потребував пілотного листа

Про це повідомляється в попередній доповіді Національної ради з безпеки на транспорті (NTSB) США, пише РИА Новости.

Легкомоторний літак Форда - колекційний Ryan PT-22 Recruit часів Другої світової війни - 5 березня розбився на полі для гольфу поруч з аеропортом міста Санта-Моніка, штат Каліфорнія.

За даними укладачів доповіді, тип літака передбачав, що льотчик буде користуватися для пілотування природними орієнтирами. Таким чином, Гаррісону Форду не вимагалося надавати авіаційним властям пілотний лист, зазначає телеканал NBC.

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Інші співробітники NTSB підтвердили вже відомі факти, пов'язані з авіакатастрофою: незабаром після вильоту Форд повідомив про відмову двигуна, намагався повернутися в аеропорт, але врізався у дерево і впав на поле для гольфу. Після аварії актор був госпіталізований і все ще залишається в лікарні.