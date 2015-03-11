У США під час нічного тренування розбився військовий вертоліт

В результаті аварії 11 військовослужбовців вважаються зниклими без вісті, повідомляє ZN.UA з посиланням на CBS News. Серед них семеро морських піхотинців і четверо солдатів.

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За словами прес-секретаря бази Енді Бурленда, вертоліт зник близько 20:30 за місцевим часом у вівторок. Ближче до двох годин ночі були знайдені уламки вертольота, який впав на дальній частині пляжу між Пенсаколою і Денстіном.