У США під час нічного тренування розбився військовий вертоліт
12:44, 11 березня 2015Світ
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Військовий вертоліт США розбився під час нічного тренування на військово-повітряній базі Eglin Air Force Base у Флориді.
У США розбився військовий вертоліт / flickr.com/photos/jeepersmedia
В результаті аварії 11 військовослужбовців вважаються зниклими без вісті, повідомляє ZN.UA з посиланням на CBS News. Серед них семеро морських піхотинців і четверо солдатів.
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За словами прес-секретаря бази Енді Бурленда, вертоліт зник близько 20:30 за місцевим часом у вівторок. Ближче до двох годин ночі були знайдені уламки вертольота, який впав на дальній частині пляжу між Пенсаколою і Денстіном.
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