Китайці показали, як побудували 57-поверховий хмарочос за 19 днів (відео)

Як можна судити з відео, що демонструє прискорений процес будівництва будівлі Mini Sky City в місті Чанша, столиці провінції Хунань, за один день китайці зводили відразу по три поверхи. Про це повідомляє Новое Время з посиланням на Dailymail.

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Всього готовий хмарочос має 800 квартир і розрахований на 4 тисячі мешканців.

Спочатку планувалося, що будівля досягне висоти 220 поверхів, однак від цієї ідеї відмовилися у зв'язку з занепокоєнням через занадто близьке розташування місцевого аеропорту.