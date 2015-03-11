Китайці показали, як побудували 57-поверховий хмарочос за 19 днів (відео)
18:07, 11 березня 2015Світ
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Китайські будівельники зуміли звести 57-поверховий хмарочос всього за 19 днів.
REUTERS
Як можна судити з відео, що демонструє прискорений процес будівництва будівлі Mini Sky City в місті Чанша, столиці провінції Хунань, за один день китайці зводили відразу по три поверхи. Про це повідомляє Новое Время з посиланням на Dailymail.
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Всього готовий хмарочос має 800 квартир і розрахований на 4 тисячі мешканців.
Спочатку планувалося, що будівля досягне висоти 220 поверхів, однак від цієї ідеї відмовилися у зв'язку з занепокоєнням через занадто близьке розташування місцевого аеропорту.
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