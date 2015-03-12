Прем'єр Польщі про порушення РФ Мінських домовленостей: ЄС запровадить ще більші болючі санкції

Голова уряду Польщі Ева Копач заявляє, що РФ не повністю виконує умови досягнутих місяць тому Мінських домовленостей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на спільній з прем’єр-міністром Франції Мануелем Вальсом прес-конференції у Варшаві.

"Варто зауважити, що не лише те, що відбувається на сході України, але й те, що починається у Молдові та Грузії, свідчить про те, що Росія насправді не є тою стороною, яка, вочевидь, чітко і докладно реалізує домовленості", - сказала Копач, відповідаючи на запитання, як вона оцінює виконання Мінських домовленостей.

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За словами Копач, ці домовленості виконуються частково, відводиться лише частина техніки.

Водночас прем'єр Польщі наголосила, що підтримує вирішення конфлікту на сході України дипломатичним, а не військовим шляхом, і додала, що таку ж думку поділяє голова уряду Франції.

"Хочу рішуче підкреслити, що кожен мир буде кращим за будь-яку війну", - сказала Копач. Саме тому, за її словами, Європейський Союз хоче діяти за допомогою санкцій проти РФ.

Як сказала Копач, у випадку порушення Мінських домовленостей ЄС одноголосно запровадить ще більші болючі для Росії економічні санкції. За її словами, європейська спільнота стежитиме, що відбувається з виконанням цих домовленостей.

Прем'єр Франції повторив свою точку зору про те, що слід концентруватися на "логіці миру" замість "логіки війни" у вирішенні конфлікту на Донбасі.

"Ситуація в Україні, звичайно, непокоїть", - сказав він, коментуючи виконання Мінських домовленостей.