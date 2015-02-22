Штайнмаєр: атака бойовиків на Маріуполь буде явним порушенням мінських домовленостей

Атаки бойовиків на Маріуполь були б явним порушенням мінських домовленостей.

Про це сказав міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, повідомляє Українська правда із посиланням на видання Bild.

"Атака на Маріуполь була б явним порушенням мінських домовленостей, це порушило б засади перемир’я" – сказав він.

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В той же час, за словами, Штайнмаєра, з’явилися ознаки, які свідчать про послаблення напруженості.

"Є перші ознаки того, що можна назвати послабленням. Сторони нарешті обмінялися полоненими, висловили волю до початку відводу важкого озброєння, не всюди, але на ключових точках лінії фронту – це все частина мінських домовленостей" - зазначив глава МЗС Німеччини.

"Тепер важливо, щоб сепаратисти зменшили їхню військову активність. Завданням Москви є продовження тиску на них з цією метою" - додав він.