Пожежа в торговому центрі в Росії: кількість загиблих зросла до 15, ще 17 людей шукають
17:38, 13 березня 2015Світ
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Кількість загиблих внаслідок пожежі в торговому центрі у російській Казані зросла до 15 людей.
Кількість загиблих у Казані зросла до 15 / МНС РФ
Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на Міністерство з надзвичайних ситуацій Росії.
Рятувальники продовжують шукати під завалами ще щонайменше 17 зниклих людей. У МНС заявляють, що кількість жертв може зрости.
Щонайменше 55 людей були поранені у результаті пожежі і часткового обвалу 3-поверхової будівлі.
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Правоохоронці порушили кримінальну справу за статтею «Порушення вимог пожежної безпеки, що призвело з необережності до смерті людини». Орендаря торгового комплексу затримали, слідство має намір просити суд заарештувати його.
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