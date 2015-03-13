Пожежа в торговому центрі в Росії: кількість загиблих зросла до 15, ще 17 людей шукають

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на Міністерство з надзвичайних ситуацій Росії.

Рятувальники продовжують шукати під завалами ще щонайменше 17 зниклих людей. У МНС заявляють, що кількість жертв може зрости.

Щонайменше 55 людей були поранені у результаті пожежі і часткового обвалу 3-поверхової будівлі.

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Правоохоронці порушили кримінальну справу за статтею «Порушення вимог пожежної безпеки, що призвело з необережності до смерті людини». Орендаря торгового комплексу затримали, слідство має намір просити суд заарештувати його.