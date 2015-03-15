У Нігерії близько 50 осіб загинули при нападі мусульман на християнське село

Як повідомили представники нігерійської влади, загинули щонайменше "45 осіб, у тому числі жінки і діти", передає ТАСС з посиланням на France Press.

За їхніми словами, йдеться про черговий випадок протистояння вихідців з мусульманської і християнської громад, які оскаржують право на територію в цьому районі.

У повідомленні зазначається, що напад було скоєно ”з використанням мачете і вогнепальної зброї”.

Читайте такожАрмія Нігерії відбила у бойовиків "Боко Харам" 36 населених пунктів

За даними міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch, за останні 20 років в результаті подібних сутичок у Нігерії загинули щонайменше 10 тис.осіб. Тільки в квітні 2014 року на півночі країни від рук кочівників-скотарів, які сповідують іслам, загинули 79 людей, зазначає ТАСС.