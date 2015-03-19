Росія під виглядом навчань підсилює війська в Криму та Калінінграді

Про це повідомив черговий генерал Національного центру управління обороною Російської Федерації, генерал-майор Євген Соколов, передають Крим. Реалії.

«Згідно з розрахунком навчань, які проводяться в рамках раптової перевірки боєготовності Збройних сил Росії, заплановано посилення угруповань військ на Кримському півострові і Калінінградському особливому районі», - цитують генерала російські ЗМІ.

За його інформацією, в Крим будуть перебазовані десять літаків, а в Калінінградську область ракетний дивізіон системи «Іскандер».

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Соколов уточнив, що всього в даний час у навчаннях задіяно 43 надводних корабля, шість підводних човнів, а на передових аеродромах перебуває 144 бойових літака і вертольота.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія розгорнула військові навчання від Балтики до Сахаліну. У понеділок позапланова перевірка боєготовності почалася на Північному флоті.