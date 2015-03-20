Главредом британського видання The Guardian вперше стала жінка

Видання очолила Кетерін Вайнер, яка до цього часу була головним редактором американського підрозділу видавництва, повідомляє «Газета.Ru» цитуючи The Guardian.

Вайнер змінить на посту головного редактора Алана Расбріджера, який очолював редакцію з 1995 року. Про те, що він покине свій пост влітку 2015 року, Расбріджер повідомив у своєму твіттері в грудні минулого року.

Читайте такожWashington Post і Guardian отримали Пулітцерівську премію за матеріали Сноудена

У 2014 році видавництво було відзначено Пулітцерівською премією.