Главредом британського видання The Guardian вперше стала жінка
22:24, 20 березня 2015Світ
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Головним редактором британського видання The Guardian вперше в його історії призначено жінку.
Вайнер до цього часу очолювала американський підрозділ видавництва / The Guardian
Видання очолила Кетерін Вайнер, яка до цього часу була головним редактором американського підрозділу видавництва, повідомляє «Газета.Ru» цитуючи The Guardian.
Вайнер змінить на посту головного редактора Алана Расбріджера, який очолював редакцію з 1995 року. Про те, що він покине свій пост влітку 2015 року, Расбріджер повідомив у своєму твіттері в грудні минулого року.
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У 2014 році видавництво було відзначено Пулітцерівською премією.
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