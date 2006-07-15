Фондові ринки падають через війну в Лівані

17:25, 15 липня 2006
Світ
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Уряди арабських держав скликали термінову нараду

Фондові ринки країн Перської затоки впали у суботу через ескалацію конфлікту між Ізраїлем і рухом "Хезболлах", повідомляє Reuters.

Фондовий ринок Саудівської Аравії, найбільший в регіоні, впав на 8 відсотків, кувейтський – більш як на 3%, дубайський - практично на 3%.

Уряди арабських держав скликали екстрену нараду міністрів закордонних справ у Каїрі з метою обговорення можливих кроків для припинення військових дій з боку Ізраїлю.

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