Фондові ринки падають через війну в Лівані

Фондові ринки країн Перської затоки впали у суботу через ескалацію конфлікту між Ізраїлем і рухом "Хезболлах", повідомляє Reuters.

Фондовий ринок Саудівської Аравії, найбільший в регіоні, впав на 8 відсотків, кувейтський – більш як на 3%, дубайський - практично на 3%.

Уряди арабських держав скликали екстрену нараду міністрів закордонних справ у Каїрі з метою обговорення можливих кроків для припинення військових дій з боку Ізраїлю.