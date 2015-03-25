"Чорна скринька" літака Germanwings виявилася пошкодженою

Попри це, бортовий самописець ще може бути «корисним» для з’ясування причин катастрофи літака Airbus A320, що прямував із Барселони до Дюссельдорфа. Про це повідомляє Радіо Свобода.

Airbus A320 бюджетної авіакомпанії Germanwings у вівторок вдень розбився у важкодоступному районі Альп. Влада Франції заявила, що жертвами аварії Airbus стали всі без винятку 150 осіб, які перебували на борту. Президент Франції Франсуа Олланд повідомив, що серед пасажирів були громадяни Німеччини, Іспанії та Туреччини.

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Тим часом, у Німеччині поминають жертв авіакатастрофи, а Lufthansa та її дочірній компанії Germanwings довелося скасувати 30 рейсів у Європі, лише з Дюссельдорфа скасували 7 рейсів.