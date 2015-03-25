У Німеччині запалюють свічки у пам'ять загиблих в авіакатастрофі, Germanwings скасувала 30 рейсів

Робота аеропорту німецького Дюссельдорфа, де повинен був приземлитися "Аеробус", що зазнав катастрофи, триває у звичному режимі, проте у цьому місті Lufthansa та її дочірній компанії Germanwings довелося скасувати 7 рейсів, повідомляє ТСН.

"Тут стоять пасажири, які очікують на свої рейси, які вони забронювали у Germanwings. Ми повинні визнати, що у цей трагічний день деякі пілоти не хочуть вилітати. Пілоти пояснили це особистими причинами. Ми, звісно, про це шкодуємо. Але ми намагаємося допомогти пасажирам, які забронювали рейси Germanwings перебронювати рейс, взяти квиток на поїзд або поселитися в готелі", - говорить Флоріан Гренцдьорффер, представник авіакомпанії Lufthansa.

Родичам пасажирів рейсу, який потрапив в авіакатастрофу, надають психологічну допомогу.

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"Їх важливо було прибрати подалі від усього поспіху на аеродромі, щоб навчений персонал з ними продовжував говорити, щоб людей можна було втішати настільки, наскільки це взагалі можливо. Тому дуже важливо, щоб навчений персонал міг швидко почати роботу. Ми підвищили кількість персоналу, який займається родичами. Частково це люди від авіаперевізника. Ми могли дуже швидко скликати всіх колег, щоб вони могли втішати, розмовляти", - каже Томас Кьоттер, представник аеропорту Дюссельдорфа.

Людей стали відводити у ВІП-зони, на обгороджену територію, щоб там повідомити їм страшну новину. Родичами опікуються зараз до 150 осіб, серед них психологи, для близьких заразервовано більше ста номерів сусідніх готелів.

Авіаперевізник підтвердив, що пілот рейсу був досвідчений і літав 10 років, але літак мав уже 24 роки стажу. За повідомленнями преси, літак довго не міг вилетіти з Барселони через технічну проблему. Представники Germanwings кажуть, що останню технічну перевірку літак проходив у Дюссельдорфі.

Серед 150 людей на борту літака перебувало 67 громадян Німеччини. Також на борту були громадяни Іспанії, Бельгії та Туреччини. Крім того, відомо про смерть Олега Брижака, соліста опери Дюссельдорфа, який мав українські корені.