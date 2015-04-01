Співведучі Кларксона звільнилися з телешоу Top Gear

Вони прийняли рішення не продовжувати контракт з телеканалом ВВС, повідомляє Lenta.ru з посиланням на The Telegraph. Попередній договір втратив чинність 31 березня опівночі. Як повідомив Джеймс Мей, він не готовий поки вийти на пенсію. "Мені треба поїхати на кілька днів, а потім я спечу пиріг", - написав він у своєму "Твіттері".

Читайте такожВедучий Top Gear Кларксон може повернутися на BBC після гучного скандалу

Тим часом стало відомо, що Джеремі Кларксон, Річард Хаммонд і Джеймс Мей вирішили вирушити у світове турне зі своїм власним шоу.

Як повідомляє BBC News, керівництво телеканалу схвалило проведення виступів за умови, що на них не буде використовуватися бренд Top Gear. У ВВС уточнили, що прийняли таке рішення, "щоб не розчарувати шанувальників". "Це розумний підхід у ситуації, що склалась", - зазначив прес-секретар телеканалу.

Як очікується, зі своїм шоу колеги вийдуть на сцену у Великобританії, Австралії, Норвегії та Південній Африці. Перший виступ відбудеться в Белфасті (Північна Ірландія) 22 травня.

Річард Хаммонд і Джеймс Мей відмовилися від зйомок у програмі Top Gear після того, як Джеремі Кларксон був відсторонений від ефіру через конфлікт з продюсером, який переріс у бійку. За результатами внутрішнього розслідування, проведеного компанією, бійка дійсно була і її організатором виявився сам Джеремі Кларксон. Незважаючи на те, що думки в керівництві корпорації на рахунок перебування ведучого на ВВС розділилися, гендиректор Тоні Хол прийняв рішення не подовжувати контракт з ведучим.