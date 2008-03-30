Не дочекалися кінця світу: у Пензі з-під землі вийшли 7 сектантів

Рятувальники риють тунель до печери в Пензенській області, у якій 28 сектантів чекають кінця світу, повідомляє Лента.ру з посиланням на PenzaNews. Одночасно з цим міліціонери продовжують переговори із затворниками.

За даними інформаційного агентства, тунель риють в тому місці, де у п`ятницю зі снігом зійшов грунт і утворилася велика тріщина у стелі печери. Через неї на поверхню піднялися сім жінок, одягнених в довгі вбрання і з хустками на голові, і, як уточнює ГТРК "Пенза", одна кішка. Дві з жінок, які вийшли, беруть участь зараз у перемовинах з тими, що залишилися в печері. Інших подробиць PenzaNews не наводить.

Як припускає ГТРК "Пенза", у суботу печеру можуть покинути люди, які ще залишаються в ній. Раніше вони заявляли про готовність вийти не раніше Великодня (27 квітня).

Група сектантів сховалася в печері на початку листопада 2007 року, чекаючи кінця світу, який мав наступити, на їх думку, у травні 2008 року. Лідер сектантів Петро Кузнецов визнаний неосудним і перебуає в психіатричній лікарні. Раніше йому були пред`явлені звинувачення в розпалюванні релігійної ворожнечі і створенні релігійного об`єднання, що вчинює замах на життя громадян.